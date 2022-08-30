Израильский журналист оценил дебютный гол Магомеда-Шапи Сулейманова за «Хапоэль»

Израильский журналист Майкл Йокин поделился мнением о дебютном голе российского полузащитника Магомеда Шапи-Сулейманова за «Хапоэль» из Беэр-Шевы, который был забит со штрафного удара.



«Хороший штрафной удар, грубая ошибка вратаря. Шапи также сделал голевую передачу с углового, поучаствовал в атаке, которая привела к пенальти, был лучшим на поле. Но соперник – откровенно слабый. В четверг было гораздо интереснее, когда «Хапоэль» играл с «Университатей». Шапи вышел на замену, сделал результативную передачу в дополнительное время. В серии пенальти он пробил первым точно в девятку», — сказал Майкл Йокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. В израильском «Хапоэле» футболист выступает на правах аренды.