Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин»

Российский футболист Алан Дзагоев близок к переходу в казанский «Рубин», который выступает в Мелбет Первой лиге. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
«У Дзагоева есть несколько вариантов, помимо «Рубина», но сейчас именно казанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание игрока», — добавил один из источников «Чемпионата».
32-летний Дзагоев 30 июня 2022 года покинул ЦСКА после окончания своего контракта, растянувшегося более чем на 14 лет. В составе московской команды полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В ЦСКА Дзагоев выиграл 10 трофеев внутри страны.
ФК «Рубин» в семи матчах набрал 12 очков и занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Первой лиги сезона-2022/2023.
- 29 августа 2022
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:47
-
19:32
-
19:30
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:58Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин» Эксклюзив
-
18:47
-
18:36
-
18:34
-
18:24
-
18:07
-
18:06
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:52
-
17:42
-
17:41
-
17:41
-
17:39
-
17:25
-
17:17
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:12
-
17:10