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Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин»

Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин»
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Российский футболист Алан Дзагоев близок к переходу в казанский «Рубин», который выступает в Мелбет Первой лиге. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

«У Дзагоева есть несколько вариантов, помимо «Рубина», но сейчас именно казанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание игрока», — добавил один из источников «Чемпионата».

32-летний Дзагоев 30 июня 2022 года покинул ЦСКА после окончания своего контракта, растянувшегося более чем на 14 лет. В составе московской команды полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В ЦСКА Дзагоев выиграл 10 трофеев внутри страны.

ФК «Рубин» в семи матчах набрал 12 очков и занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Первой лиги сезона-2022/2023.

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