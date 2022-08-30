Израильский журналист: если Шапи будет играть как в 2019-м — станет лучшим игроком лиги

Израильский журналист Майкл Йокин поделился мнением об игре российского полузащитника Магомеда Шапи-Сулейманова, выступающего за «Хапоэль» из Беэр-Шевы на правах аренды, а также возможных перспективах футболиста в турецком чемпионате.
«Если Шапи будет играть как в 2019-м, он станет лучшим игроком чемпионата с огромным отрывом. Начало очень многообещающее», — сказал Майкл Йокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
На данный момент Сулейманов провёл уже две игры за свою новую команду, в которых успел отметиться голом и голевой передачей. Права на 22-летнего игрока принадлежат «Краснодару». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
- 30 августа 2022
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