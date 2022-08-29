«Спартак» объявил о переходе Кофрие в «Клермон» на правах аренды

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие перешёл в «Клермон» на правах аренды, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Максимилиано всегда искренне и без страха бился за «Спартак». Желаем ему успехов во Франции!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Напомним, Кофрие перешёл в «Спартак» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне бельгийский защитник появился на поле в одном матче Российской Премьер-Лиги и сыграл 21 минуту. Действующий контракт Кофрие с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. В составе «Спартака» защитник выиграл Кубок России.

Московский «Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — «Зенит» (17).