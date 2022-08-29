«Спартак» объявил о переходе Кофрие в «Клермон» на правах аренды
Поделиться
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие перешёл в «Клермон» на правах аренды, сообщает пресс-служба красно-белых.
«Максимилиано всегда искренне и без страха бился за «Спартак». Желаем ему успехов во Франции!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
Напомним, Кофрие перешёл в «Спартак» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне бельгийский защитник появился на поле в одном матче Российской Премьер-Лиги и сыграл 21 минуту. Действующий контракт Кофрие с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. В составе «Спартака» защитник выиграл Кубок России.
Московский «Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — «Зенит» (17).
Комментарии
- 29 августа 2022
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:47
-
19:32
-
19:30
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:58Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин» Эксклюзив
-
18:47
-
18:36
-
18:34
-
18:24
-
18:07
-
18:06
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:52
-
17:42
-
17:41
-
17:41
-
17:39
-
17:25
-
17:17
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:12
-
17:10
Партнерский контент