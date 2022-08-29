Источник: «Челси» и «Барселона» встретятся в течение суток для обсуждения Обамеянга

Представители «Челси» и «Барселоны» в ближайшие 24 часа встретятся для обсуждения ситуации с нападающим каталонцев Пьер-Эмериком Обамеянгом. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По сведениям инсайдера, на прошлой неделе обе стороны были близки к соглашению, но на данный момент сделка по переходу всё ещё не закрыта. «Челси» настаивает на включении защитника синих Маркоса Алонсо в соглашение о переходе, но «Барселона» хочет получить только деньги, хотя им интересен испанский игрок лондонцев.
Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В Испании же форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 29 августа 2022
-
20:26
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:47
-
19:32
-
19:30
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:58Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин» Эксклюзив
-
18:47
-
18:36
-
18:34
-
18:24
-
18:07
-
18:06
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:52
-
17:42
-
17:41
-
17:41
-
17:39
-
17:25
-
17:17
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:12