Источник: «Челси» и «Барселона» встретятся в течение суток для обсуждения Обамеянга

Представители «Челси» и «Барселоны» в ближайшие 24 часа встретятся для обсуждения ситуации с нападающим каталонцев Пьер-Эмериком Обамеянгом. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



По сведениям инсайдера, на прошлой неделе обе стороны были близки к соглашению, но на данный момент сделка по переходу всё ещё не закрыта. «Челси» настаивает на включении защитника синих Маркоса Алонсо в соглашение о переходе, но «Барселона» хочет получить только деньги, хотя им интересен испанский игрок лондонцев.



Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В Испании же форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

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