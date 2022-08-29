Василий Уткин: «Факел» остаётся глубоко провинциальной командой

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком» (1:4).



«Здесь мне будет трудно говорить, потому что меня возненавидят в Воронеже после этого короткого спича. Понимаете, «Факел» остается командой глубоко провинциальной, безусловно. Мало того, всё то, что даёт вам удовольствие от созерцания игры «Факела», — это тоже свидетельство того, что в Воронеже очень давно не было Премьер-Лиги. Через некоторое время люди к этому привыкнут, через некоторое время они станут хотеть от своей команды большего. Потом они чуть-чуть перестанут на неё ходить — появятся свободные места. Ведь совсем недавно болельщики «Факела» не очень поддерживали свою команду — такое время было, сейчас удалось это исправить. Так или иначе, всё происходит волнами. Вообще-то команда не выиграла ещё ни одного матча в чемпионате России.

«Факел» снова проиграл «Спартаку». Я говорю об этом с уверенностью не потому, что я хочу сделать больно воронежцам. Просто я же говорил, что не всегда бываю прав в прогнозах, но я был уверен, что «Спартак» обыграет «Факел». Именно таким образом, как это и произошло. Потому что «Факелу» придется идти вперёд, его будут гнать болельщики. А «Спартаку» только этого и надо. В итоге «Факел» как медведь, в которого рогатина уже всажена, дальше, пытаясь задавить охотника, только сам себя на эту рогатину глубже и глубже насаживает. И с этим ничего поделать нельзя — это объективная картина событий», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.



«Факел» набрал четыре очка в семи турах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (16) — на второй строчке.