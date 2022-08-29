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Лукаку может пропустить матчи «Интера» с «Миланом» и «Баварией» из-за травмы бедра

Лукаку может пропустить матчи «Интера» с «Миланом» и «Баварией» из-за травмы бедра
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прошёл медицинское обследование, сообщает пресс-служба миланского клуба.

Лукаку почувствовал дискомфорт в мышцах во время тренировки команды утром 28 августа. В ходе обследования у нападающего была выявлена дистракция мышц-сгибателей левого бедра. На следующей неделе футболист пройдёт дополнительное обследование.

Ожидается, что из-за травмы Лукаку пропустит матч с «Миланом» в чемпионате Италии (3 сентября) и встречу с «Баварией» в Лиге чемпионов УЕФА (7 сентября).

Напомним, права на Лукаку принадлежат «Челси». Ранее форвард уже выступал за «Интер», он провёл 95 матчей и забил 64 гола во всех турнирах. В сезоне-2021/2022 в составе «Челси» он принял участие в 44 играх и отличился 15 раз.

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