Юран — основной кандидат на пост главного тренера «Химок» в случае увольнения Писарева

Сергей Юран — основной кандидат на пост главного тренера «Химок» в случае отставки Николая Писарева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Вопрос возвращения Юрана прорабатывается руководством «Химок», — добавил источник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Химки» планируют отправить в отставку Николая Писарева, который был назначен вместо уволенного в начале августа Сергея Юрана. После тренерской перестановки «Химки» потерпели три поражения подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков. В следующем туре команда отправится на выезд к «Оренбургу». Игра состоится 3 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.
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