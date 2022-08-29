Хави: видеть Левандовского в «Барселоне» — это благословение

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о нападающем команды Роберте Левандовском.
«В игре Левандовского я бы выделил его голы, умение найти идеальный момент для удара, его движение и то, как он защищается. Роберт — выдающийся футболист, эффектный, прирождённый лидер. Он обладает скромностью, работает на команды и помогает тренерскому штабу. Видеть Роберта в клубе — это благословение, он чувствует себя комфортно в команде и общается с молодёжью», — приводит слова Хави Marca.
Напомним, Левандовски пополнил состав «Барселоны» этим летом, перейдя из «Баварии» за € 45 млн. Он подписал контракт с сине-гранатовыми до 30 июня 2026 года.
«Барселона» в трёх матчах набрала семь очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры.
«Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур
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