Хавбек «Спартака» Зиньковский выбыл на 3 недели из-за повреждения связок плечевого сустава
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о повреждении полузащитника команды Антона Зиньковского.
«Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в матче с «Факелом» получил повреждение связок плечевого сустава. В результате обследования можем говорить, что ориентировочный срок восстановления — три недели», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июне текущего года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в семи матчах чемпионата России и забил один гол.
«Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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