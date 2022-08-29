Уткин — об оскорблении судей игроком «Факела»: парень вправе высказывать всё, что думает

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию с оскорблением арбитров футболистом «Факела» Сергеем Божиным. Эпизод произошёл после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежцы уступили московскому «Спартаку» — 1:4.



«Человек входил в раздевалку, он сказал это в сердцах. Он мог сказать это на поле — этого бы никто не услышал за воронежскими трибунами. Наверняка и говорил. Он мог сказать это внутри раздевалки, но так получилось, что это было снято. Это не публичное пространство, парень вполне вправе высказывать всё, что он по этому поводу думает. Тем не менее, друзья мои, можно быть недовольным судейством, и «Спартак» провёл неидеальную игру — там можно многое разбирать, но ведь 4:1», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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