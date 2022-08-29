Эдинсон Кавани стал игроком «Валенсии»

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани перешёл в стан «Валенсии». Об этом испанский клуб сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.



Уругваец стал футболистом «Валенсии» на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом будет действовать в течение двух лет. Интерес к Кавани также проявлял «Вильярреал», который возглавляет Унаи Эмери. Но нападающий решил перейти в «Валенсию», которой руководит итальянский специалист Дженнаро Гаттузо.



Последним клубом Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у Эдинсона истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. Ранее форвард также играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». На родине Кавани был футболистом «Данубио».

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