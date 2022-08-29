Эдинсон Кавани стал игроком «Валенсии»

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани перешёл в стан «Валенсии». Об этом испанский клуб сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.
Уругваец стал футболистом «Валенсии» на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом будет действовать в течение двух лет. Интерес к Кавани также проявлял «Вильярреал», который возглавляет Унаи Эмери. Но нападающий решил перейти в «Валенсию», которой руководит итальянский специалист Дженнаро Гаттузо.
Последним клубом Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у Эдинсона истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. Ранее форвард также играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». На родине Кавани был футболистом «Данубио».
Топ комбинаций и голевых передач 2-го тура тура Ла Лиги
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 29 августа 2022
-
23:27
-
23:26
-
23:16
-
23:11
-
23:10
-
23:02
-
22:57
-
22:46
-
22:40
-
22:32
-
22:32
-
22:30
-
22:22
-
22:10
-
21:56
-
21:54
-
21:37
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:08
-
20:56
-
20:41
-
20:39
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
20:00
-
19:59