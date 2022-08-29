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Полузащитник «Челси» Бакайоко заинтересовал «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл»

Полузащитник «Челси» Бакайоко заинтересовал «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл»
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Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко, который в данный момент находится на правах аренды в «Милане», заинтересовал сразу два английских клуба. По данным издания Calcio Mercato, в услугах французского футболиста нуждаются «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед».

По сведениям источников, игрока также желает подписать итальянская «Монца». Сам «Милан» готов отдать Бакайоко, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и сократить двухгодичную аренду игрока вдвое.

Напомним, что Тьемуэ Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» за € 47 млн, но не смог закрепиться в лондонской команде. В прошлом сезоне итальянской Серии А полузащитник провёл за «Милан» 14 встреч, в которых голевыми действиями не отметился. В нынешней кампании француз за три тура чемпионата ни разу не вышел на поле.

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