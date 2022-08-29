«Реал Сосьедад» арендовал у «Лейпцига» игрока сборной Норвегии Александра Сёрлота

Нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот на правах аренды перешёл в «Реал Сосьедад» из немецкого «Лейпцига». Арендное соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Футболист уже был арендован подобным образом на сезон-2021/2022. Тогда он провёл 33 матча в Ла Лиге, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Норвежцу 26 лет.



«Гораздо больше, чем нападающий, Сёрлот прибывает в «Реал», чтобы добавить мощи и качества атаке. Добро пожаловать, Александр!» — написано в заявлении клуба.

«Реал Сосьедад» после трёх матчей занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. В следующем туре команда сыграет с мадридским «Атлетико» 3 сентября. Начало матча – в 19:30 мск.