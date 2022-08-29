Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» разгромил «Кадис» в матче 3-го тура Примеры

«Атлетик» разгромил «Кадис» в матче 3-го тура Примеры
Комментарии

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Нуэво Мирандилья» прошёл матч 3-го тура испанской Примеры, в котором «Кадис» принимал «Атлетик» из Бильбао. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск.

Гости забили первый гол на 24-й минуте матча – отличился нападающий Иньяки Уильямс. На 56-й минуте Горка Гурусета с передачи Иньиго Лекуэ укрепил преимущество гостей. На 78-й минуте Алекс Беренгер забил третий гол своей команды. В последние минуты матча Горка Гурусета установил итоговый счёт встречи — 4:0.

После этого матча «Атлетик» набирает семь очков и поднимается на пятую строчку турнирной таблицы, уступая «Барселоне» и «Вильярреалу» при равенстве очков по разнице забитых и пропущенных мячей. «Кадис» терпит третье поражение подряд и остаётся на последнем месте чемпионата Испании.

Испания - Примера. 3-й тур
29 августа 2022, понедельник. 21:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 4
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Уильямс – 24'   0:2 Гурусета – 56'   0:3 Беренгер – 78'   0:4 Гурусета – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022