«Атлетик» разгромил «Кадис» в матче 3-го тура Примеры

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Нуэво Мирандилья» прошёл матч 3-го тура испанской Примеры, в котором «Кадис» принимал «Атлетик» из Бильбао. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск.



Гости забили первый гол на 24-й минуте матча – отличился нападающий Иньяки Уильямс. На 56-й минуте Горка Гурусета с передачи Иньиго Лекуэ укрепил преимущество гостей. На 78-й минуте Алекс Беренгер забил третий гол своей команды. В последние минуты матча Горка Гурусета установил итоговый счёт встречи — 4:0.



После этого матча «Атлетик» набирает семь очков и поднимается на пятую строчку турнирной таблицы, уступая «Барселоне» и «Вильярреалу» при равенстве очков по разнице забитых и пропущенных мячей. «Кадис» терпит третье поражение подряд и остаётся на последнем месте чемпионата Испании.