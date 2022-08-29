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Вингер «Челси» Пулишич не покинет команду в нынешнее трансферное окно

Вингер «Челси» Пулишич не покинет команду в нынешнее трансферное окно
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Американский атакующий полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич останется в команде по завершении летнего трансферного окна. Об этом сообщает британское издание The Athletic со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают инсайдеры, Пулишич хотел покинуть лондонцев в поисках регулярной игровой практики в преддверии чемпионата мира по футболу, но нынешний владелец «Челси» Тодд Боули решил оставить американца в команде. Напомним, ранее к футболисту проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», которые рассчитывали взять игрока в аренду.

В прошлом сезоне Пулишич провёл в английской Премьер-лиге 22 игры, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в € 42 млн.

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