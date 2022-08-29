Шамар Николсон: усердно работаю, потому что не могу облажаться. Я — резервный вариант

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон опубликовал картинку с посланием.



«Я усердно работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я — резервный вариант», — гласит надпись на картинке, которую Николсон выложил на своей странице в социальных сетях.

Фото: соцсети Шамара Николсона

Ранее журналист Якуп Чинар сообщил, что московский клуб сумел согласовать переход форварда в «Галатасарай», добавив, что о его трансфере станет официально известно в ближайшее время. Генеральный директор столичной команды Евгений Мележиков впоследствии выступил с опровержением информации о договорённости по переходу Николсона в клуб из Стамбула.



«Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.