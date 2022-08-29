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Звёзды женской сборной Испании попросили футбольную федерацию уволить главного тренера

Звёзды женской сборной Испании попросили футбольную федерацию уволить главного тренера
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Футболистки «Барселоны» Алексия Путельяс, Патри Гихарро и Ирен Паредес попросили уволить главного тренера сборной Испании Хорхе Вильду. Об этом сообщает El Confidencial.

Лидеры женской сборной Испании разговаривали по телефону с президентом Испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом. Однако их усилия оказались напрасными — Рубиалес поддержал действующего главного тренера.

На чемпионате Европы по футболу среди женщин — 2022, который проходил в Англии, испанки уступили в четвертьфинале будущим чемпионкам Европы англичанкам в дополнительное время со счётом 1:2. Это был третий раз подряд, когда Испания выбыла из турнира на данной стадии.

Вильда возглавляет женскую сборную Испании с 2015 года. В июне, ещё до чемпионата Европы, его контракт был продлён до 2024 года.

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