Звёзды женской сборной Испании попросили футбольную федерацию уволить главного тренера

Футболистки «Барселоны» Алексия Путельяс, Патри Гихарро и Ирен Паредес попросили уволить главного тренера сборной Испании Хорхе Вильду. Об этом сообщает El Confidencial.
Лидеры женской сборной Испании разговаривали по телефону с президентом Испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом. Однако их усилия оказались напрасными — Рубиалес поддержал действующего главного тренера.
На чемпионате Европы по футболу среди женщин — 2022, который проходил в Англии, испанки уступили в четвертьфинале будущим чемпионкам Европы англичанкам в дополнительное время со счётом 1:2. Это был третий раз подряд, когда Испания выбыла из турнира на данной стадии.
Вильда возглавляет женскую сборную Испании с 2015 года. В июне, ещё до чемпионата Европы, его контракт был продлён до 2024 года.
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