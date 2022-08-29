Романо: «ПСЖ» подписал полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса

Французский «ПСЖ» договорился о подписании атакующего полузащитника Фабиана Руиса из «Наполи». Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, парижане заплатят за испанского игрока около € 22–23 млн.
По сведениям инсайдера, футболист уже завтра прилетит в Париж и в скором времени о сделке будет объявлено официально. Контракт Руиса будет действовать до июня 2027 года.
26-летний Руис — воспитанник «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешёл в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года. В минувшем сезоне Руис провёл за «Наполи» 38 матчей. В них он забил семь мячей и сделал пять результативных передач.
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