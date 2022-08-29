Mundo Deportivo: «Барселона» не может зарегистрировать футболисток не из Евросоюза

«Барселона» не имеет права регистрировать футболисток, которые не являются гражданками Европейского союза, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, это невозможно, поскольку между женской профессиональной лигой, Королевской испанской федерацией футбола (RFEF) и Ассоциацией футболисток, выступающих в Испании (FUTPRO), не было заключено новое соглашение. Таким образом, «Барселона» не может зарегистрировать английскую футболистку Люси Бронз и бразильянку Гейзе.



Напомним, новый розыгрыш женского чемпионата Испании начнётся 11 сентября. В матче 1-го тура женской Примеры «Барселона» сыграет с клубом «Леванте Лас Планас». По итогам прошлого сезона чемпионом Испании стала женская команда «Барселоны».