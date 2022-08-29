Mundo Deportivo: «Барселона» не может зарегистрировать футболисток не из Евросоюза
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«Барселона» не имеет права регистрировать футболисток, которые не являются гражданками Европейского союза, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, это невозможно, поскольку между женской профессиональной лигой, Королевской испанской федерацией футбола (RFEF) и Ассоциацией футболисток, выступающих в Испании (FUTPRO), не было заключено новое соглашение. Таким образом, «Барселона» не может зарегистрировать английскую футболистку Люси Бронз и бразильянку Гейзе.
Напомним, новый розыгрыш женского чемпионата Испании начнётся 11 сентября. В матче 1-го тура женской Примеры «Барселона» сыграет с клубом «Леванте Лас Планас». По итогам прошлого сезона чемпионом Испании стала женская команда «Барселоны».
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