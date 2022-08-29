«Бавария» объявила о продлении контракта со спортивным директором Салихамиджичем

«Бавария» продлила соглашение со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.



«Я бы хотел поблагодарить наблюдательный совет клуба за оказанное мне доверие. Я всегда говорил, что люблю «Баварию». Мюнхен — это мой дом. Я очень рад, что мы можем продолжить наше крепкое сотрудничество. Моя цель — предоставить болельщикам конкурентоспособную и успешную команду, которая добивается побед на национальном и международном уровнях каждый сезон. Я продолжу делать всё для этого. Мы на правильном пути», — отметил Салихамиджич.

Напомним, Салихамиджич занял пост спортивного директора мюнхенцев в августе 2017 года, а в июле 2020 года вошёл в совет директоров «Баварии».