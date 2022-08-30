«ПСЖ» нацелился на Канте. Контракт игрока с «Челси» истекает через год

«ПСЖ» следит за ситуацией вокруг полузащитника «Челси» Н’Голо Канте. По сведениям издания The Times, французский клуб сфокусировался на хавбеке после того, как главный тренер синих Томас Тухель выразил мнение, что будущее футболиста неоднозначно.



Действующий контракт Канте с «Челси» истекает в июне 2023 года, и с января он может вести переговоры с новым клубом. По словам Тухеля, при предложении нового контракта будет также учитываться травматичность игрока в последних сезонах. Сейчас Канте вновь выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия. Игра с «Лестером», в которой «аристократы» победили со счётом 2:1, стала для француза 40-й, которую он пропустил с начала 2020 года.



31-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года, перейдя из «Лестер Сити». Нынешняя трансферная стоимость французского полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

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