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«Реал Сосьедад» рассматривает нигерийца Умара Садика в качестве замены Александеру Исаку

«Реал Сосьедад» рассматривает нигерийца Умара Садика в качестве замены Александеру Исаку
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Нападающий «Альмерии» Умар Садик до конца трансферного окна может перебраться в «Реал Сосьедад». Переговоры уже идут, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Реал Сосьедад» настаивает на подписании Умара Садика из «Альмерии». Переговоры продолжаются в надежде совершить трансфер после того, как сделка с «Вильярреалом» сорвалась. Он рассматривается как основной вариант на замену Александеру Исаку», — написал Фабрицио Романо в социальной сети.

25-летний форвард в сезоне-2022/2023 уже отметился двумя мячами в трёх матчах Примеры. Садик вызывается в сборную Нигерии.

Ранее «Реал Сосьедад» расстался со шведским нападающим Александером Исаком, продав его в «Ньюкасл». Сумма трансфера оценивается в € 70 млн + € 5 млн в виде бонусов. По сведениям инсайдеров, эта продажа стала самой дорогой в истории клуба.

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