Форвард «Бенфики» Роман Яремчук перешёл в «Брюгге»

«Брюгге» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Бенфики» и сборной Украины Романа Яремчука. Соглашение украинского форварда с клубом рассчитано на четыре года, до лета 2026 года.



Напомним, Яремчук перешёл в «Бенфику» из бельгийского «Гента» в 2021 году. Ранее нападающий выступал за киевское «Динамо» и «Александрию». В прошлом сезоне 26-летний украинский футболист принял участие в 23 матчах чемпионата Португалии, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. С 2018 года Яремчук вызывается в национальную команду Украины.



«Брюгге» в шести матчах набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бельгии сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Генк» (15).