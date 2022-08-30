В киевском «Динамо» отреагировали на слова Луческу о возможном уходе из клуба
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на слова наставника клуба Мирча Луческу о возможном уходе из клуба после разгромного поражения команды в матче второго тура чемпионата Украины с «Днепром-1» (0:3).
«Это эмоции», — приводит слова Суркиса Fan Day.
Напомним, после поражения Луческу сказал, что возможно это его последняя игра на посту главного тренера «Динамо».
В следующем туре чемпионата Украины «Динамо» встретится с луганской «Зарёй».
Напомним, Луческу возглавляет «Динамо» с 2020 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. Ранее Луческу возглавляет донецкий «Шахтёр», «Зенит», «Бешикташ», «Галатасарай», «Интер», румынский «Рапид» и национальную команду Турции.
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