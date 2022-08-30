ЦСКА обратился в ЭСК по поводу эпизода с возможным пенальти на Чалове в игре с «Ростовом»
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В ЦСКА решили отреагировать на спорный эпизод с участием 24-летнего нападающего Фёдора Чалова в матче седьмого тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0), сообщает Sport24.
Как отмечает источник, армейцы сделали обращение в экспертно-судейскую комиссию. Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу возможного нарушения правил хавбека «Ростова» Даниила Глебова в своей штрафной площади на форварде ЦСКА в борьбе за мячом. Несмотря на возможный контакт Глебова с Чаловым, главный арбитр встречи Виталий Мешков принял решение продолжить матч.
Напомним, следующий матч ЦСКА проведёт на групповом этапе Кубка России – соперником армейцев станет «Торпедо», который примет красно-синих на стадионе «Динамо» — «ВТБ-Арене» в среду, 31 августа.
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