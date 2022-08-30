Экс-игрок «Зенита» Цветков: мы-то не вводили санкции, а мир рушится. Без нас Европа рухнет
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Бывший российский футболист санкт-петербургского «Зенита» Валерий Цветков высказался о текущей политической ситуации в мире, а также выразил мнение о введённых санкциях в отношении России.
«Спокойно воспринимаю санкции. Выдерживаем такое давление всего мира, повышение цен. Для меня это мизер. Любая страна уже бы развалилась от таких санкций. Мы-то ещё никакие санкции не вводили, а мир рушится. Наши минералы, железо, хлеб — да без них мир вообще остановится, Европа рухнет.
Мне жалко, что Германия, Франция до такой степени слабы и сидят под управлением американцев. Мощнейшие государства всю Европу держат, но пошли на поводу у этих сраных янки, которые ломают всё, везде повсюду», — приводит слова Цветкова Sport24.
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