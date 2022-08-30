Врач «Крыльев» — о Пиняеве: с ним всё нормально, противопоказаний к играм нет

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал о состоянии 17-летнего нападающего самарского клуба Сергея Пиняева после перенесённого пневмоторакса.
«Втягивается в тренировочный процесс. Всё нормально с ним. Слава богу, всё по плану идёт. Когда сможет играть? Решать главному тренеру, противопоказаний к играм нет», — приводит слова Чачаева «Матч ТВ».
В текущем сезоне спортсмен принял участие только в одном матче — в игре с «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ. Пиняев провел на поле 77 минут. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 4:2. Самарский клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.
20 июля футболиста увезли с тренировки в больницу. Игрока госпитализировали из-за того, что во время занятий он упал, почувствовав боль и слабость. В клинике сделали рентген и диагностировали пневмоторакс.
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