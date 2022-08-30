Экс-игрок «Зенита» Цветков: Петржела дал возможность ребятам творить на поле

Бывший игрок «Зенита» Валерий Цветков рассказал о своём уходе из петербургского клуба и отношению к тогдашнему главному тренеру Властимилу Петржеле.
«Покинул ли я „Зенит“ из-за Петржелы? Да. Новый человек всегда чем-то недоволен и ищет новое. А у Петржелы сразу была другая тактическая расстановка: мы играли персонально, а он — в линию. Раньше я 90 минут бегал за нападающим. А здесь надо было включать голову.
Властимил говорил: «Валера, ты мне не подходишь». На сборах я начал понемножку перестраиваться, схватывать. Контракт подписали ещё на три года. Но когда тренер не видит в тебе стопроцентного стартового футболиста и тебе не доверяет, ты психологически не готов играть в основном составе. Впрочем, там и травмы появлялись, как только я набирал форму. Влиться было сложно.
«Зенит» Петржелы — самое яркое явление своего времени? Первое, что он для этого сделал — дал возможность ребятам творить на поле. У них не получалось, а Властимил не ругал: понимал, что они могут, и напрягать сильно не надо. И пацаны расслабились — и Керж, и Шава, и Денисов, и Быстров с Власовым», — приводит слова Цветкова Sport24.
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