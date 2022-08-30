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Никита Хайкин поделился впечатлением от группы «Будё-Глимт» в Лиге Европы

Никита Хайкин поделился впечатлением от группы «Будё-Глимт» в Лиге Европы
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Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин поделился впечатлением от жеребьёвки группового этапа Лиги Европы для своей команды.

«Конечно, можно было лучше сыграть с Загребом. Были сильное разочарование и боль, так как проделали больший путь в квалификации, никто не ожидал, что мы так вылетим. Да, навязали свою игру, но, по моему мнению, нам просто не хватило опыта.

«Арсенал» в полном порядке, лидирует в АПЛ. Когда узнали про нашу группу, настроение улучшилось и поражение стало менее болезненным. «Арсенал» такая же качественная команда, как ПСВ. В нидерландском клубе качественные игроки, хороший состав, они начали бодро чемпионат. С «Цюрихом», думаю, тоже получится интересный матч. Группа уровня Лиги чемпионов.

Победа над «Ромой» в прошлом сезоне Лиги конференций уже в прошлом. Это был потрясающий вечер, классный матч и колоссальный опыт. Ждём новых игр, выиграли много качественных команд в прошлом году в той же стадии», – приводит слова Хайкина «Матч ТВ».

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