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Друг Роналду рассказал о будущем форварда в контексте слухов о переходе в «Наполи»

Друг Роналду рассказал о будущем форварда в контексте слухов о переходе в «Наполи»
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Журналист Эду Агирре, находящийся в дружеских отношениях с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, поделился инсайдом о будущем португальца после слухов о его возможном переходе в «Наполи».

«Роналду» не перейдёт в «Наполи», — заявил Агирре в эфире подкаста El Chiringuito.

Напомним, во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов. Утверждалось, что из-за непопадания в Лигу чемпионов Криштиану хочет покинуть команду. По последней информации, португалец может перейти в «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти.

Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 30 млн. В текущем сезоне АПЛ португалец провёл за клуб четыре матча, не отметившись результативными действиями.

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