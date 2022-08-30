Экс-игрок «Зенита» Цветков: в бизнесе меня кинули друзья, как обычно бывает с футболистами

Бывший игрок «Зенита» Валерий Цветков рассказал о своём неудачном опыте в бизнесе.
«Там меня кинули друзья, как это обычно бывает с футболистами. Бизнес был в облицовке домов. Для старта моим друзьям нужны были деньги — я максимально вложился, а они не дали ничего. Мне указывали: всем троим партнёрам полагается одинаковый процент: «Валера, ты делаешь ошибку. Финансово они не страдают, а ты — да».
Я особо не понимал тонкостей бизнеса, все вопросы решали друзья. Что-то там не пошло. Предложили участвовать в другом проекте, какую-то долю мне отдали — грубо говоря, вернулось процентов 30 из вложенного мной. Теперь мои друзья съезжают с темы: «Это бизнес, Валера».
Больше не лез в такие дела и советую не делать этого молодым, не знающим бизнеса — даже если вам говорят, что все будет классно. Те, кто так говорят, участвуют деньгами мало, а потом разводят руками: ну извините. Я отпускать своих «друзей» не буду. Буду разговаривать с ними, чтобы что-то получить. За всё время они заработали себе на две квартиры, машину, а мне — дуля», — приводит слова Цветкова Sport24.
- 30 августа 2022
-
06:49
-
06:24
-
06:14
-
05:39
-
05:37
-
05:31
-
05:30
-
04:57
-
04:50
-
04:42
-
04:35
-
04:13
-
03:59
-
02:52
-
02:40
-
02:21
-
01:58
-
01:57
-
01:55
-
01:29
-
01:16
-
01:00
-
00:59
-
00:54
-
00:34
-
00:21
-
00:21
- 29 августа 2022
-
23:59
-
23:47
-
23:44
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:27
-
23:26