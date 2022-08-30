Экс-игрок «Зенита» Цветков: в бизнесе меня кинули друзья, как обычно бывает с футболистами

Бывший игрок «Зенита» Валерий Цветков рассказал о своём неудачном опыте в бизнесе.

«Там меня кинули друзья, как это обычно бывает с футболистами. Бизнес был в облицовке домов. Для старта моим друзьям нужны были деньги — я максимально вложился, а они не дали ничего. Мне указывали: всем троим партнёрам полагается одинаковый процент: «Валера, ты делаешь ошибку. Финансово они не страдают, а ты — да».

Я особо не понимал тонкостей бизнеса, все вопросы решали друзья. Что-то там не пошло. Предложили участвовать в другом проекте, какую-то долю мне отдали — грубо говоря, вернулось процентов 30 из вложенного мной. Теперь мои друзья съезжают с темы: «Это бизнес, Валера».

Больше не лез в такие дела и советую не делать этого молодым, не знающим бизнеса — даже если вам говорят, что все будет классно. Те, кто так говорят, участвуют деньгами мало, а потом разводят руками: ну извините. Я отпускать своих «друзей» не буду. Буду разговаривать с ними, чтобы что-то получить. За всё время они заработали себе на две квартиры, машину, а мне — дуля», — приводит слова Цветкова Sport24.