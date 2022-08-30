«Бавария» включилась в гонку за трансфер Френки де Йонга

Мюнхенская «Бавария» хочет заполучить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, немецкий гранд хочет арендовать голландского футболиста с правом последующего выкупа по окончанию сезона за фиксированную сумму.

Также сообщается, что на де Йонга до сих пор претендует «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не намерен выбывать из гонки за подписание полузащитника.

В случае продажи де Йонга «Барселона» предпримет попытку подписать на его замену полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, но не отметился результативными действиями. Его стоимость порталом Transfermarkt оценивается в € 60 млн.

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