Рио Фердинанд заявил, что Антони потребуется время на адаптацию после прихода в «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал грядущий трансфер Антони в «Манчестер Юнайтед».
«Антони придётся находиться под большим давлением из-за перехода за такую высокую сумму. Новая среда, клуб и культура, к которым он не привык, тоже играют свою роль.
Эти три вещи — важные вещи, которые играют роль, когда вы подписываете контракт, но вы должны быть личностью и иметь твёрдый характер, чтобы справиться со всем этим, это важно.
Антони ещё не готовый игрок, ему всего 22 года, так что вы платите за потенциал в этом возрасте. Я не ожидаю, что он придёт и начнёт забивать голы с первого дня в новом клубе, ему потребуется определённое время на адаптацию», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
Напомним, сумма трансфера Антони из «Аякса» в «МЮ» составит порядка € 99 млн.
- 30 августа 2022
-
10:06
-
10:00
-
09:30
-
09:26
-
09:14
-
09:07
-
08:54
-
08:45
-
08:42
-
08:42
-
08:30
-
08:04
-
08:04
-
08:00
-
06:49
-
06:24
-
06:14
-
05:39
-
05:37
-
05:31
-
05:30
-
04:57
-
04:50
-
04:42
-
04:35
-
04:13
-
03:59
-
02:52
-
02:40
-
02:21
-
01:58
-
01:57
-
01:55
-
01:29
-
01:16