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Рио Фердинанд заявил, что Антони потребуется время на адаптацию после прихода в «МЮ»

Рио Фердинанд заявил, что Антони потребуется время на адаптацию после прихода в «МЮ»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал грядущий трансфер Антони в «Манчестер Юнайтед».

«Антони придётся находиться под большим давлением из-за перехода за такую высокую сумму. Новая среда, клуб и культура, к которым он не привык, тоже играют свою роль.

Эти три вещи — важные вещи, которые играют роль, когда вы подписываете контракт, но вы должны быть личностью и иметь твёрдый характер, чтобы справиться со всем этим, это важно.

Антони ещё не готовый игрок, ему всего 22 года, так что вы платите за потенциал в этом возрасте. Я не ожидаю, что он придёт и начнёт забивать голы с первого дня в новом клубе, ему потребуется определённое время на адаптацию», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, сумма трансфера Антони из «Аякса» в «МЮ» составит порядка € 99 млн.

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