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«Зенит», как и «Спартак», начал сотрудничество с Wildberries

«Зенит», как и «Спартак», начал сотрудничество с Wildberries
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Международный маркетплейс Wildberries стал техническим партнёром санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщается в телеграм-канале российского клуба. Ранее подобное соглашение было подписано с московским «Спартаком».

«Договор о совместной работе чемпионов России и лидера рынка интернет-торговли рассчитан на два года. В рамках нового сотрудничества Wildberries получит статус Технического партнёра сине-бело-голубых.

Так, по условиям контракта, Wildberries будет поставлять спортивную экипировку всем командам системы «Зенита», «Газпром»-Академии и её филиалам начиная со второй половины сезона-2022/2023.

Также уже в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России логотип Wildberries появится на игровой форме игроков основной команды, а в рамках игр чемпионата России — со второй половины сезона», — сказано в заявлении «Зенита».

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