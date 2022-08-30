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«Эвертон» интересуется форвардом «Челси»

«Эвертон» интересуется форвардом «Челси»
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Нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи до конца летнего трансферного окна может оказаться в «Эвертоне», который проявляет интерес к 28-летнему бельгийскому футболисту. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Батшуайи перешёл в «Челси» из «Марселя» летом 2016 года за € 39 млн. Однако за шесть лет вышел за команду лишь в 77 матчах, в которых забил 25 голов и отдал шесть результативных передач. Нападающий четырежды за время нахождения в «Челси» отправлялся в аренду. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

В нынешнее трансферное окно «Челси» потратил на покупку новых футболистов € 186 млн, выручил с продажи — € 44 млн.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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