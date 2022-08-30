Добровольский: Лобановский уговаривал ехать на Евро-1988. Я отказался в последний день

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский рассказал, почему не сыграл на Евро-1988.
«Я уже был игроком основного состава и до последнего дня оставался в сборной. Меня долго кололи после травмы паховых колец. Вот тут уже Лобановский уговаривал: «Оставайся». Доктор Мышалов убеждал: «Я тебя вытащу, к первым играм чемпионата подготовлю». Перед вылетом в Германию Лобановский спросил у него: «Едет?» Мышалов ответил: «Должен». Но я снова отказался. Сказал: «Не могу». Зачем занимать чужое место? Развернулся и уехал. Если бы я хотел поехать туристом — поехал бы без вопросов. Но я посчитал, что в этом нет смысла. Чувствовал, что не успею набрать форму. Потом радовался за пацанов, что хорошо сыграли. Зависти не было и нет», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 30 августа 2022
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