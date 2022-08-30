Добровольский: в Европе Малком будет получать в два раза меньше, чем в «Зените»

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский высказался по поводу доминирования «Зенита» на внутренней российской арене.



«Сколько иностранцев у «Зенита»? И все они играют, в то время как другие клубы потеряли игроков. А какой смысл иностранцам «Зенита» уезжать? Возьмите Малкома. Как вы думаете, сколько ему дадут в европейском клубе? Я не знаю, какая у него зарплата в «Зените», но уверен, что за рубежом он будет получать в два раза меньше. 5 миллионов в год? Значит, в Европе дадут 2-2,5 миллиона. Зачем ему уезжать? Вот и всё.

Конечно, у «Зенита» есть большое преимущество перед конкурентами. Но это не значит, что они будут всех обыгрывать на поле. Им тяжело дались игры с «Химками», «Ахматом». И это при таком огромном превосходстве в финансах! Они же берут кого хотят и за сколько хотят. У меня и мысли нет обидеть «Урал» или «Торпедо», но как им тягаться с таким гигантом? Неправильно говорить, что тот же «Урал» — плохая команда. Как может, так и играет, старается. Их тоже нельзя упрекать. Были бы у них сотни миллионов — тоже набрали бы неплохих футболистов. Люди живут по средствам, но в то же время огрызаются. Не думаю, что «Зениту» будет просто выиграть чемпионат. В любом случае придётся попотеть», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.