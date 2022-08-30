Жиго — об удалении в 3-м матче за «Марсель»: а в России я получил одну красную за 4 года

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго прокомментировал своё удаление в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (2:1). Примечательно, что эта игра стала для экс-футболиста «Спартака» третьей после переезда во Францию.

«Французское судейство отличается. Я не скучал по этому (смеётся). В России я получил одну красную карточку за четыре года. А во Франции судьи свистят намного больше и энергичнее. Это вызывает злость и недовольство футболистов, начинаются крики… Я должен играть более осторожно», — приводит слова Жиго RMC Sport со ссылкой на La Provence.

Напомним, Жиго стал игроком «Марселя» ещё в январе 2022 года, но доиграл вторую половину сезона-2021/2022 за «Спартак» на правах аренды. Контракт 28-летнего игрока с французским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.