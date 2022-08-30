«Монако» запросил € 50 млн у «ПСЖ» за Дисаси
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«ПСЖ» интересовался защитником «Монако» Акселем Дисаси, однако «монегаски» запросили за 24-летнего футболиста € 50 млн. Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос решил выйти из сделки. Об этом сообщает Goal.
Дисаси стал игроком «Монако» летом 2020 года, перейдя из «Реймса». В нынешнем сезоне защитник в шести матчах чемпионата Франции и квалификации Лиги чемпионов забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
«Монако» в четырёх матчах Лиги 1 набрал пять очков и занимает в турнирной таблице 12-е место. Так же команда не смогла пройти в групповой этап Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы.
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