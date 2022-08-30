Гурцкая: «Спартак» мог за € 1,3 млн купить Карраскаля, но я отказался от него
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что нынешний игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль в своё время мог оказаться в «Спартаке» всего за € 1,3 млн. Однако Гурцкая лично забраковал кандидатуру Карраскаля и даже не стал её изучать.
«Игорь Корнеев пришёл ко мне в офис с большой папкой бумаг и показал, что я лично отказался от Карраскаля за 1 миллион 300 тысяч евро. Я сказал, что это говно-игрок, и я смотреть его даже не буду, когда он был в «Карпатах».
Он мог перейти в «Спартак». Я сказал: «Карраскаль? Это что там за смешной игрок? Как он вообще в «Карпаты» попал?» Корнеев — гений, а я — лошара.
Я его даже не стал изучать. Я думал: как игрока из «Карпат» вообще взять в «Спартак»?!» — сказал Гурцкая в трансляции на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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