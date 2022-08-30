Клаудиньо вернулся в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Бразильский атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо восстановился после травмы. 25-летний игрок вернулся в общую группу сине-бело-голубых перед принципиальным матчем со «Спартаком» в чемпионате России.
«С возвращением!» — написала пресс-служба «Зенита», прикрепив видео, на котором Клаудиньо тренируется с командой.
Клаудиньо получил травму 6 августа. Изначально сообщалось, что игрок пропустит из-за повреждения больше месяца.
Напомним, в воскресенье, 4 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле примет «Зенит». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
После семи сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 17 очков. «Спартак» располагается на втором месте, отставая на одно очко.
- 30 августа 2022
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