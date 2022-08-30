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Форвард «Амкала» Гасилин считает, что Иван Игнатьев забьёт 10 голов в этом сезоне РПЛ

Форвард «Амкала» Гасилин считает, что Иван Игнатьев забьёт 10 голов в этом сезоне РПЛ
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Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) забьет 10 мячей. Такой прогноз оставил форвард «Амкала» Алексей Гасилин.

«Сколько забьёт Игнатьев в этом сезоне? 10 мячей. В нашем чемпионате это отличный результат. Давайте я поверю, правда. Я буду защищать и верить в Ваню Игнатьева», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч Премьер».

23-летний Игнатьев стал футболистом «Локомотива» в июле 2022 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. В 7-м туре РПЛ форвард оформил хет-трик в ворота «Оренбурга» (5:1). Эти голы стали для него первыми за «Локомотив». Контракт между сторонами подписан до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на два.

Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким». Видеоролик:

Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Просто посмотрите, как красиво он это сделал Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Просто посмотрите, как красиво он это сделал
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