«У меня никогда не было такого». Защитник ЦСКА Мойзес — о 15 часах в дороге на поезде

Защитник ЦСКА Мойзес поделился ощущениями от путешествия в Ростов-на-Дону на матч с «Ростовом» (0:0) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«В Ростове было очень жарко, это ощущалось ещё на разминке. Во время игры Федотов просил нас пить больше воды. Матч получился тяжёлым, складывался очень непросто. К сожалению, мы не смогли забить, но сделали шаг вперёд. Это очко очень поможет ЦСКА по ходу чемпионата.
«Ростов» очень хорошо играл, особенно в первом тайме. Мы делали всё возможное для победы, нельзя кого-то обвинить в отсутствии самоотдачи, с учётом климата и сложного переезда. ЦСКА выложился на полную и продемонстрировал единство. Каждый старался и играл до последнего.
Дорога на поезде? Действительно, очень долгий переезд, мы ехали 15 часов. У меня никогда не было такого. 15 часов в дороге — это тяжело. Но могу сказать, что клуб сработал отлично и организовал поездку на высшем уровне, обеспечив хорошее питание и удобные места. У меня получилось отдохнуть», — сказал Мойзес в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
Фанаты ЦСКА на тренировке команды на стадионе «Октябрь». Видеоролик:
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