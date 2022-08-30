Зиньковский: если забью за «Спартак» в ворота «Крыльев» — радоваться точно не буду

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о предстоящем матче со своей бывшей командой – «Крыльями Советов». Москвичи и самарцы встретятся в первом матче группового этапа Кубка России сегодня, 30 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Я ждал календарь, чтобы узнать, когда будет игра именно в Самаре. Потому что просто сыграть с «Крыльями» — одно, а вот вернуться на их домашнюю арену будет и правда волнующе. В итоге в рамках Кубка «Спартак» отправится туда раньше, чем в чемпионате, — в начале ноября. Пару раз я уже играл против бывшего клуба — с «Чертаново» за «Крылья», но теперь эмоции будут явно ярче.

Надеюсь, что смогу забить, но радоваться из уважения к «Крыльям» точно не буду», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».