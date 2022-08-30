У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Обзор 7-го тура РПЛ

Представляем 16-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Григорий Телингатер обсуждают 7-й тур РПЛ.
Обсуждаем возможный переход Захаряна в «Челси», фиксируем пробуждение Ивана Игнатьева и предвкушаем матч «Спартака» и «Зенита»
Наш подкаст теперь можно слушать!
Таймкоды:
0:00 — всем привет! Мы снова с гостем
00:33 — «Динамо» опять упускает победу, а Захарян уходит в «Челси»?
16:39 — хвалим Абаскаля за отличный тайм-менеджмент и прикидываем шансы «Спартака» с «Зенитом»
33:49 — «Зенит» буднично разбил «Урал». Так же будет и со «Спартаком»?
45:47 — Иван Игнатьев забил три! Древнее зло пробудилось
59:42 — «Торпедо», кажется, уже не спасти, а Сперцян топ
01:11:23 — скучный матч «Ростова» и ЦСКА и потрясающая игра «Ахмата» и «Крыльев»
- 30 августа 2022
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