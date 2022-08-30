Игрок «Спартака» Зиньковский: хочется выйти на поле и услышать гимн Лиги чемпионов!

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался по поводу отстранения российских клубов от международных турниров. По словам футболиста, ему очень хочется выйти на поле и услышать гимн Лиги чемпионов.
«Слежу ли сейчас за европейским футболом? Мало что показывают, поэтому включаю только обзоры ведущих клубов из топ-чемпионатов.
Сильно ли переживаю из-за отсутствия еврокубков? Конечно, я надеялся, что ситуация изменится. Ведь «Спартак» в прошлом сезоне выиграл Кубок, а это даёт прямую путёвку в группу Лиги Европы. Хочется выйти на поле и услышать гимн. Особенно Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос. Я следил за играми «Спартака» в Лиге Европы в прошлом сезоне, в том числе и из-за Наиля. Иногда мы в «Крыльях» даже совместные просмотры устраивали. Команда показала крутой результат!» — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».
- 30 августа 2022
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