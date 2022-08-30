Сергей Семак оценил новый формат Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новом формате Фонбет Кубка России. Завтра, 31 августа, петербуржцы сыграют дома с «Факелом» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ.

«Нормальный формат. Я за то, чтобы команды играли как можно больше. Конечно, есть определённые сложности с переездами — и этот тур мы играем через два дня на третий, и следующие два матча в Кубке России — тоже. Не понимаю, почему нельзя перенести матч с «Оренбургом» — для меня это загадка. Тем не менее ничего страшного в этом нет, будем думать о ротации — в Кубке играть будут те, кто не так много играет в чемпионате», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Под руководством Семака «Зенит» выиграл Фонбет Кубок России в сезоне-2019/2020.