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Сергей Семак рассказал о восстановлении Клаудиньо

Сергей Семак рассказал о восстановлении Клаудиньо
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о процессе восстановления полузащитника Клаудиньо после травмы.

«Клаудиньо приступил к тренировкам фрагментарно — посмотрим на реакцию его мышцы, на то, насколько правильно она отреагирует и насколько быстро он сможет влиться в общую группу», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Клаудиньо получил травму 6 августа. Изначально сообщалось, что игрок пропустит из-за повреждения больше месяца. Завтра, 31 августа, «Зенит» сыграет в матче Фонбет Кубка России с «Факелом».

25-летний футболист в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) забил гол и отдал две результативные передачи в четырёх матчах. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

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