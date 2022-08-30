Антон Зиньковский оценил новый формат Кубка России по футболу

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высоко оценил новый формат Кубка России по футболу. По мнению футболиста, этот формат внутреннего турнира может стать некоторой компенсацией за отсутствие еврокубков. Также Зиньковский считает, что два матча «Спартака» с «Зенитом» за один месяц – это возможность развиваться.

«С учётом невозможности выступать в Европе этот формат можно считать компенсацией по количеству матчей. Всегда лучше больше играть, чем тренироваться. Да и для ротации состава это хорошо. В целом система интересная. Между собой будут играть лучшие, уровень турнира станет выше. Но это только первый сезон; нужно посмотреть, как все пройдёт.

Единственное — немного обидно за клубы из других лиг, которые могли далеко пройти в этом турнире или хотя бы привезти в свой город большие команды из РПЛ. Я, например, всегда хотел сыграть с новороссийским «Черноморцем». Теперь это будет крайне сложно.

Два матча с «Зенитом» за месяц — это круто? Конечно! Всегда интересно играть против сильных соперников. Это лучшая возможность продолжать развиваться», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».

Напомним, уже сегодня, 30 августа, «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в первом матче группового этапа Кубка России. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.